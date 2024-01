Augmenten els accidents de moto a Catalunya mentre cau la resta de sinistralitat viària

Si mirem les xifres per col·lectius, veiem que la sinistralitat cau en tots els casos excepte en un: les motos. Aquest és el vehicle que va sortir pitjor parat del 2023. I és que l’any passat van morir 52 motoristes a Catalunya, sis més que el 2022 i tres més que el 2019. Per entendre la gravetat de la situació, cal tenir en compte que el 2023 va ser l’any amb més motoristes morts des d’abans del 2010.

En aquest context, el Servei Català de Trànsit vol posar el focus en la prevenció d’accidents de motos. El primer pas, segons el director d’aquesta institució, Ramon Lamiel, és informar. Lamiel es refereix a donar a conèixer els mapes i rutes que indiquen les zones de més i menys sinistralitat, perquè els motoristes sàpiguen quins camins han d'evitar i quins han de prioritzar.

Una inversió de 60 milions d'euros

A més d’informació, Lamiel també ha remarcat que cal formació, que ha de ser eminentment pràctica, i actuar sobre la infraestructura. En aquest sentit, ha parlat de pintar senyals a la calçada que indiquin, per exemple, com han d’agafar les motos determinades corbes. Aquestes i altres actuacions estan previstes en el nou pla de seguretat viària de Catalunya 2024-2026, dotat de 60 milions d’euros. Trànsit aposta principalment per mesures d'àmbit tecnològic per aconseguir reduir la sinistralitat en un 50% de cara a l'any 2030.