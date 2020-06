L’atur a Catalunya remunta a nivells del 2016

En canvi, els treballadors afectats per un ERTO o que estaven a l'atur a finals de maig van arribar als 743 mil, el que suposa un descens de 66 mil persones respecte el 30 d'abril, quan superaven les 800 mil. L’altra dada positiva del mes de maig és la recuperació de l’afiliació a la seguretat social amb 5.000 altes. Tot i això, el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha reconegut que esperava una recuperació més ràpida. El desconfinament, segons Ginesta, ha produït una major incorporació de persones afectades per expedients al mercat de treball tot i que detecta moltes empreses que han estat cauteloses a l'hora de recuperar la normalitat. Ginesta espera que al juny hi hagi més dinamisme i recorda que els sectors que tenen més dificultats per incorporar-se al mercat, com hostaleria o turisme, representen el 50% dels expedients.

Foment reclama allargar els ERTO

La patronal catalana Foment del Treball ha destacat que les dades d'atur del mes de maig recullen un dels pitjors registres en aquest mes de la sèrie història, tot i un lleuger repunt de l'afiliació a la Seguretat Social i una moderació en el creixement de l'atur registrat de març i abril. En aquest sentit, la patronal recorda que tradicionalment al maig es genera un gran volum de contractació de cara a la temporada d'estiu. Foment ha reiterat la necessitat de prorrogar els ERTO en els termes actuals més enllà del 30 de juny per a totes les empreses que es trobin en suspensió o cancel·lació d'activitats.