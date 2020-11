L'asma podria protegir davant el coronavirus

El treball d’un equip d’investigadors del grup de Pneumologia del Vall d’Habrón Institut de Recerca constata que només el 3.2% dels pacients hospitalitzats en estat greu per covid, tenien asma, una prevalença inferior a la població general, del 6%. També han observat que la incidència era encara menor en pacients amb fenotip T2. Tot i això, els investigadors admeten que l'explicació no és clara i no se sap el perquè d'aquesta situació.

L’estudi ha analitzat 71 pacients asmàtics amb coronavirus que havien ingressat a Vall d'Hebron amb pneumònia des de l1 de març fins al 30 de juny. Es van recopilar dades sobre el fenotip, la gravetat i el tractament que seguien per l’asma. La gravetat de la covid-19 es va registrar en funció de les necessitats d’oxigen i suport ventilatori i les troballes de la radiografia de tòrax.

A més, 54 dels 71 pacients presentaven comorbiditats que s’ha demostrat que estan directament relacionades amb l’afectació del coronavirus, pel que la prevalença d’asmàtics sense altres alteracions que pateixen la malaltia greu es redueix al 0,8%.