Arnau Vilaró: “Vam trigar un any i mig en decidir el final d'Alcarràs”

Una cinta escrita a quatre mans, entre la mateixa Carla Simón i Arnau Vilaró, qui en una entrevista a La Brúixola ens ha explicat que “vam trigar dos estius -2018 i 2019- en esciure el guió”. Una feina laboriosa com demostra, per exemple, que Simón i Vilaró van trigar “un any i mig en decidir el final d'Alcarràs”. Una de les peculiaritats de la pel·lícula és que els protagonistes no són professionals, sinó que són veïns del poble. Van passar més de 9.000 persones durant un any sencer, segons ha explicat Arnau Vilaró.