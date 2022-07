Archivada la causa contra Nuría Marín por el desvío de fondos del Consell Esportiu de l'Hospitalet

El Juzgado de Instrucción 2 de L'Hospitalet de Llobregat no ve debidamente justificada la perpetración del delito y, de esta forma, acepta la petición de la fiscalía que había pedido el archivo parcial de la causa al considerar que no había ningún dato que permitiera deducir que Marín actuó de forma ilegal. Se le acusaba inicialmente de no haber hecho nada por impedir la desviación de fondos públicos pero la juez considera que Marín, una vez fue informada de los hechos, impulsó una auditoría y ordenó una revisión de las subvenciones. Por tanto, tras analizar móviles y ordenadores, la juez concluye que la alcaldesa tomó las medidas necesarias para esclarecer los hechos y, en ningún momento, actuó con ánimo de ocultarlos. También descarta los delitos de malversación y prevaricación por no intervenir en la concesión de las subvenciones.

La causa, sin embargo, sigue adelante para los ex concejales Cristóbal Plaza y Cristian Alcázar, a quienes la fiscalía pide 4 años y medio de cárcel por simular supuestamente la despedida de Alcázar como directivo del Consell Esportiu.

Marín aplaude la decisión judicial

En las redes sociales, la alcaldesa Martín ha celebrado el archivo de la causa y ha cargado contra los juicios mediáticos con cálculo electoralista. Marín afirmó que siempre he tenido la tranquilidad de haber hecho bien las cosas en cada momento y la justicia así lo reafirma. También ha dado las gracias a todas las personas que le han apoyado durante este tiempo.