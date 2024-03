Barcelona, el centro de la gastronomía y la hostelería mundial

Esta mañana ha arrancado Alimentaria & Hostelco, una de las ferias más potentes que tienen lugar en Barcelona a lo largo del año y que se dedica, cada dos años, a exponer las principales novedades en el sector de la gastronomía y la hostelería. La edición de este año llega con algunas novedades, como la zona dedicada a la panadería, pastelería y el café. A lo largo de sus 100.000m2 los visitantes podrán descubrir novedades, probar nuevos productos y también disfrutar de algunos de los mejores chefs nacionales e internacionales, con exhibiciones de cocina que hacen las delicias de los visitantes.

Objetivo: 100.000 visitantes

Tal y como ha explicado el director del salón, Toni Valls, "el objetivo es llegar a los 100.000 visitantes, sería una cifra récord que confirmaría la tendencia ascendente. Estamos recuperando el volumen de visitantes de antes de la pandemia y es especialmente positivo que se haya recuperado el visitante asiático, que hizo un bajón por la pandemia". En este sentido, Valls destaca que "ha habido un crecimiento del 125% de presencia del mercado asiático comparado con otros años".

Más grande que nunca

Valls confirma que "la presente edición es la que cuenta con más espacio y expositores. Hay un total de 100.000m2 de superficie y hasta 3.200 empresas participantes, un 6% más que la última edición". Una convención donde la actividad comercial es muy intensa ya que "aparte de las exposiciones se espera que se celebren unas 3.000 reuniones profesionales o de negocio". En Alimentaria quedan representados todos los ámbitos de la gastronomía y la hostelería, repartidos "en siete pabellones, que nos sirven para diferenciar muy bien cada sector dentro del mundo de la restauración y la hostelería".

La intención, según nos cuenta Valls, es "convertir la Fira en un market place enorme más que hacer un congreso como otros. Un gran market place donde el visitante pueda encontrar todo lo que busque, pueda hablar con quien quiera a nivel profesional y pueda conocer en primera persona todas las novedades que se presentan".

Cuatro ejes

Valls nos explica que "en Alimentaria nos basamos en cuatro ejes. Por un lado la innovación, porque siempre es importante presentar cosas nuevas, hablar de la innovación y hacerlo de una forma innovadora. En segundo término, internacionalización: Si no te internacionalizas, si no te expones al mundo y si en Alimentaria no estuvieran representadas cuantas más regiones del mundo sea posible no conseguiría su objetivo. En tercer lugar, reivindicar nuestro producto: Por ejemplo, Catalunya lidera la exportación cárnica y con un producto de calidad. Esto hay que seguir haciéndolo para darle valor a lo que tenemos aquí. Y en cuarto y último lugar, tener implicación en el mercado hostelero. La cocina no es tan potente si el sector hostelero no está consolidado, no cuenta con los recursos necesarios y no va al mismo ritmo que la gastronomía, así que tenemos que cuidar este sector también".

Novedades

Como explicábamos unas líneas arriba, la principal novedad en esta edición es "la zona de panadería, pastelería y café. Es un sector en claro crecimiento. Además, muchas personas han comenzado a tener cierto interés en el mundo del pan el café y los pasteles, tanto a la hora de hacerlo ellos mismos como también para disfrutar, así que al final es lo más normal dedicarle una zona en Alimentaria. Además hay que atraer a cuantos más sectores sea posible para que la feria sea cuanto más potente mejor".

Como no podía ser de otra manera y como ya hemos visto en otras ferias, la robótica y la inteligencia artificial tendrán su protagonismo en Alimentaria ya que "al final no podemos hablar de avances tecnológicos sin la robótica y la inteligencia artificial, que son perfectamente aplicables a la hostelería y la restauración. Hay muchos 'stands' donde el visitante podrá conocer las novedades que hay en este campo.

Además, Valls recuerda que "sin duda los concursos, premios y títulos seguirán bien presentes en Alimentaria. Hoy vamos a celebrar el concurso de mejor pizza napolitana y el jueves vamos a premiar al mejor camarero o camarera, entre otros muchos concursos y actividades". Aún así, una de las actividades estrella es "las exhibiciones de cocina en directo. Que cocineros como Ferran Adriá, Quique Dacosta, Joan Roca o Elena Arzak puedan cocinar delante de ti en vivo es espectacular".