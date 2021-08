LA SIGNATURA

El Adiós de Messi

Ha sido un verano convulso en el Barcelona. Difícil de digerir y de entender y que ha terminado con Leo Messi , el jugador más importante en la historia del club y el mejor futbolista de todos los tiempos , fuera del Barcelona. Aún nos tienen que explicar muchas cosas de las que pasaron entre el miércoles por la noche del aterrizaje de Messi en Barcelona procedente de Ibiza y el comunicado oficial del club que explicaba al filo de las ocho de la tarde que por problemas estructurales y económicos era imposible la continuidad de Leo mMessi en el club tras 21 años dentro de él. Alguien no fue claro desde el principio o alguien cambió las normas o condiciones del acuerdo a última hora porque la disposición del jugador era absoluta y total a seguir. Sus lágrimas en la despedida, sinceras lágrimas, reflejaban a la par impotencia e incomprensión, también resignación. Su sonrisa en Paris en la presentación tres días después es lógica y nada criticable . Acaso hubieran entendido los propietarios del PSG tras la enorme inversión económica que realizan o los fanáticos seguidores del club tras la llegada de su mejor fichaje , ver la imagen de un futbolista triste y despechado. Eso no entra en ninguna lógica. El tiempo dirá si es un error grave el que ha cometido el Barcelona, a nivel deportivo y económico, teniendo en cuenta el impacto publicitario y de imagen que acarrea la sola presencia de leo Messi en un club. O si por el contrario a la edad de 34 años se daba la coyuntura unida a la imposibilidad económica de pagarle de separar los caminos de ambos por el bien común . Pero y aún siendo así alguien debió serle mas claro tiempo antes al jugador rosario. A partir de esto todos están obligados a pasar página y a mirar hacia el futuro. No queda otra. La temporada ya ha comenzado y no hay tiempo de lamentaciones. Es evidente que después de 18 temporadas liderando el equipo y copando muy buena parte del juego, el cambio va a ser tremendo y radical. El resto de jugadores que quedan , en especial los más veteranos y las estrellas que llegaron a golpe de talonario están obligados a dar un paso muy largo hacia adelante para tratar de cubrir el enorme hueco que ha dejado el futbolista rosarino. Ya se pudo observar con creces en el duelo inaugural de la liga ante la Real Sociedad en el que los Depay, Griezmann o Piquė asumieron ese liderazgo necesario en un grupo para tirar hacia adelante. Es un equipo mucho más coral, mucho más sacrificado. Diferente, muy diferente. De momento ha dejado muy buenas sensaciones y esperemos que no sea flor de un día. Por cierto, bienvenidos una temporada más a los deportes en Onda Cero Catalunya y a nuestro Radioestadio Catalunya y..muchas gracias