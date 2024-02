Acord imminent pels Pressupostos?

Esquerra i el PSC preparen el terreny per anunciar més aviat que tard un acord sobre els Pressupostos. Els republicans asseguren que “calen avenços aquesta setmana”, alhora que els socialistes admeten “negociacions avançades”.

“Creiem que ha arribat el moment d’avançar i de fer un pas més. Aquesta ha de ser la setmana dels Pressupostos”, ha assegurat la portaveu d’ERC, Raquel Sans. La dirigent republicana, en tot cas, no ha aclarit si l’Executiu aprovarà aquest dimarts l’avantprojecte de llei de Pressupostos. “Això depèn del Govern”, ha manifestat.

Les negociacions entre el Govern i el PSC estan “avançades”

Des del PSC han afirmat que hi ha “negociacions avançades” però imposen “discreció”. Els socialistes donen per “completat els acords del 2023” -amb els anuncis sobre el Hard Rock i la B40- i “comencem a negociar els Pressupostos del 2024”.

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha insistit en la “discreció” de les converses però ha donat gairebé per fet l’entesa amb el Govern. “No creiem que hagi canviat respecte l’any passat. Vam donar suport als Pressupostos del 2023 i així continuarem”, ha dit.

El Hard Rock és el cavall de batalla dels Comuns

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, necessita un tercer soci per aprovar els comptes. I Catalunya en Comú és, a hores d’ara, la tercera pota més factible, malgrat que no tenen intenció de rebaixar les seves demandes.

Educació, salut, medi ambient i habitatge són les paraules clau per a la formació morada tot i que el principal cavall de batalla continua sent el Hard Rock. “La mínima condició per parlar dels Pressupostos és arxivar per sempre el projecte del Hard Rock”, ha insistit el portaveu dels Comuns, Joan Mena.

El dirigent de la formació morada ha considerat que ERC no rebutja el macrocomplex d’oci perquè “tenen por de dir ‘no’ a Salvador Illa”. La portaveu republicana li ha replicat que “ja ha passat el moment de dir sí o no al Hard Rock”.

“No és una qüestió de voler o no voler, sinó que hi ha una tramitació administrativa en curs”, ha respost Raquel Sans. La dirigent d’ERC, a més, ha afirmat que “els Pressupostos no inclouen ni una sola partida al Hard Rock”.