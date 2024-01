Cauen un 5% els accidents de trànsit a Barcelona en l'últim any

A Barcelona, els accidents de trànsit es van reduir prop d’un 5% el 2023 respecte a l’any anterior, i més d’un 16% en comparació amb el 2019. Tot i això, un total de vint persones van perdre la vida en accidents a la ciutat l’any passat, tres menys que el 2022. La xifra que sí que ha augmentat ha estat la de ferits greus, tot i que des de l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana asseguren que es deu a un canvi en la manera d’avaluar els ferits. Ara, diuen, se’ls fa un millor seguiment.

Sigui com sigui, reconeixen que encara hi ha molta feina a fer per reduir els accidents, especialment pel que fa als col·lectius considerats vulnerables. La primera tinenta d'alcaldia i responsable de Mobilitat, Laia Bonet, ha detallat que "els vianants, els ciclistes, els conductors de vehicles de mobilitat personal (és a dir, patinets), i els conductors i els passatgers de motos i ciclomotors representen el 92% del total de ferits greus en accidents". Això vol dir, ha afegit, que són 207 dels 225 ferits greus que hi va haver en total l'any passat.

En aquest sentit, cal tenir en compte que, de la vintena de morts, nou eren vianants i vuit eren conductors de motos. Això és un 45% i un 40% de les víctimes mortals, respectivament. De la resta de persones que van perdre la vida, dos eren conductors de patinets i un, conductor de cotxe.

Causes principals

Pel que fa als motius dels accidents de trànsit del 2023, en el cas dels vianants, els principals van ser desobeir els semàfors i travessar el carrer per allà on no toca; és a dir, no fer-ho pel pas de vianants. Quant als conductors de vehicles, la manca d'atenció va ser la principal causa d'accident, seguida de no respectar les distàncies, fer girs indeguts, desobeir semàfors i senyals o canviar de carril sense precaució.