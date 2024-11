Gairebé el 20% de la població europea ha patit abusos sexuals abans dels 18 anys. En el 80% dels casos, els agressors són de l’entorn de confiança o familiar de la víctima. La psicòloga especialitzada en abús sexual infantil a la Fundació Vicky Bernadet, PilarPolo, ha explicat en declaracions a ‘La Brúixola’ que "acceptar que un infant està patint abusos per part d'algú de l'entorn familiar és trencar totes les teves certeses de vida". Això produeix un sentiment de vergonya i estigma a les famílies que dificulta el reconeixement dels fets. Davant d'un possible cas, Polo assegura que cal allunyar l'infant de l'agressor i valorar quin tipus de treball terapèutic necessita, tant la víctima com els seus familiars. En aquest sentit, també afirma que "aconsellem que es posi denuncia perquè la figura abusadora ha de tenir clar que aquesta conducta és un delicte". Preguntada per com es pot detectar un cas, la psicòloga reconeix que "és molt complicat perquè la simptomatologia és compatible amb moltes situacions de malestar" i recomana preguntar directament a l'infant.

A 'La Brúixola' sentim també els testimonis de Lídia Pujol i Esther Pujol, dues noies que ens han explicat els abusos que van patir a la seva infància i com han fet front a aquest fet al llarg dels anys.