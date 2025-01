Absolen a Xavier García Albiol pel conegut 'cas de les antenes'

L’Audiència de Barcelona ha absolt l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i a altres exalts càrrecs del conegut com a ‘cas de les antenes’ .

La secció cinquena de l'Audiència va celebrar al desembre el judici contra Albiol i tres excàrrecs més per unes antenes de Movistar i Vodafone que van funcionar del 2012 al 2018 sense permís en una solar de la comissaria de la Policia Local.

El tribunal els ha absolt a tots en considerar que no van tenir coneixement de les irregularitats o no eren competents per resoldre-les tot i intentar-ho.

Els fets

La fiscalia demanava dos anys i deu mesos de presó per a Albiol, l'exgerent de l'empresa municipal Engestur Tomás Vizcaíno, i l'exdirector d'Urbanisme Xavier Salvà, a més de deu anys d'inhabilitació i 9.000 euros de multa.

Per la seva banda, les defenses demanaven l'absolució al·legant que com a màxim es va produir una falta administrativa.

Durant la seva declaració, Albiol va assegurar que no sabia que s'havien instal·lat dues antenes de telefonia mòbil de forma irregular a les dependències de la Policia Local fins sis anys després, quan la premsa se'n va fer ressò.

Va insistir en més d'una ocasió que ell no controlava el dia a dia de les diferents empreses municipals i entitats que presidia, com ara Engestur. Va assegurar també que si hagués tingut coneixement d'alguna irregularitat hauria actuat.