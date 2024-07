El 60% dels catalans està a favor amb la immigració, segons una enquesta

El 60% de la població catalana està a favor de la immigració, segons una enquesta de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Només un 22% hi està en contra, una xifra que ha caigut en els últims anys. Els autors del sondeig consideren demostrat que, com més immigració rep Catalunya, més opinions positives hi ha al respecte. Una afirmació que contrasta amb l’auge dels partits d’extrema dreta i amb els resultats d’altres enquestes.

Fa vint dies, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) revelava que prop de la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants a Catalunya. En canvi, el sondeig publicat avui per l’ICPS –depenent de la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)– mostra que la meitat de la població no està d’acord amb limitar l’entrada d’immigrants. Sí que hi està d’acord el 44%.

Sigui com sigui, Lucía Medina, una de les autores de l’estudi, afirma que la societat catalana és avui molt més tolerant amb la immigració que fa vint o trenta anys. "Això contradiu la visió que de vegades tenim sobre el fenomen, que sembla que hi hagi un cert rebuig a la immigració", admet Medina. "La millora és molt notable si es té en compte que la immigració ha crescut: hi ha deu vegades més estrangers que fa 25 anys", afegeix.

[[H3:Dones joves: el col·lectiu més tolerant]]

Pel que fa a col·lectius, les dones joves són qui tenen opinions més favorables a la immigració, mentre que les dones grans són les més contràries. Els autors de l’estudi destaquen que, a diferència del que passa amb fenòmens com el feminisme, en aquesta ocasió els homes joves no mostren molt més rebuig que els més grans.

Ara bé, dins dels enquestats més intolerants amb els immigrants, hi ha hagut un canvi d’arguments en els últims anys. Mentre que als noranta al·legaven motius econòmics, assegurant que prenien la feina a la gent d’aquí, ara fan servir arguments identitaris i culturals.

"Un debat construït"

Però, tornant a les conclusions de l’estudi, la principal, segons el director de l’ICPS, Oriol Bartomeus, és que el debat sobre la immigració no va néixer dins de la població, sinó que va ser “construït”: "És un debat que podria respondre més als interessos polítics d'algunes formacions que no pas a una opinió real dels electors catalans".

Bartomeus recorda que aquesta enquesta es va fer a la tardor de 2023 quan, segons ell, la immigració no centrava tant l’actualitat política i mediàtica com ara. Per això reconeix que, si repetissin les preguntes ara, potser sortirien resultats diferents.