59 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada: 88 equips es donaran cita a Salou

El 59 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, la 8a i penúltima prova puntuable per al ‘Súper Campeonato de España de Rallyes’ (S-CER) i per a altres 12 campionats o trofeus, ha estat presentat a la seu central del RACC, a Barcelona. A l’acte, hi ha assistit el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou i vicepresident del Patronat Municipal de Turisme, Hèctor Maiquez.

Així, els dies 18 i 19 d’octubre, Salou i PortAventura World, nuclis centrals d’aquesta penúltima prova, bulliran amb el brogir dels motors i de l’afició automovilística. En aquesta edició s’han inscrit un total de 88 equips, 20 dels quals són vehicles Rally2.

L’estructura de la competició contempla la celebració de la primera passada al tram urbà de Salou, a última hora de la tarda del divendres, dia 18 d’octubre. També, divendres se celebrarà el tram de proves (Shakedown) per a tots els participants i de qualificació per als pilots prioritaris, ambdós a l'habitual zona de pis mixte Emprius de Salou.

El RallyRACC constarà, en total, d’un itinerari de 556,66 km, dels quals 99,88 km seran de velocitat i distribuïts en vuit especials.

Els tres aspirants al títol són tots ells asturians i corren per a tres marques diferents. Els líders del S-CER, Alejandro Cachón - Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2), hauran de contenir els atacs dels dos equips que els segueixen en la classificació: Diego Ruiloba - Ángel Luis Vela (Citroën C3 Rally2) i José Antonio Suárez - Alberto Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2), actuals Campions d'Espanya.

Altres pilots de notorietat intentaran sens dubte entrar en aquesta gran batalla, com els exCampions del Món Júnior, Nil Solans-Marc Martí (Hyundai i20 N Rally2), o el guanyador del RallyRACC de 2023, Pepe López, enguany amb David Vázquez i un Ford Fiesta R5 Mk2.