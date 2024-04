1949-2024: 75è aniversari de l'OTAN

Actualment, l'OTAN compta amb 32 països membre, entre ells Espanya, que s'hi va adherir l'any 1982. La redactora d'El Orden Mundial i experta en relacions internacionals i geopolítica, Alba Leiva, fa un recorregut de les fites que ha anat assolint l'OTAN al llarg d'aquests 75 anys, des dels seus inicis amb la guerra freda fins a la recent adhesió de nous membres com són Suècia o Finlàndia.

Pel que fa a la invasió russa a Ucraïna, Alba Leiva apunta que "sempre he estat bastant escèptica a utilitzar el concepte de nova guerra freda perquè el context és diferent". Recorda que Putin ha violat el dret internacional i que "tenir-ho prop de les fronteres europees espanta". La redactora d'El Orden Mundial analitza també com podria afectar una possible victòria de Donald Trump a les eleccions americanes el pròxim mes de novembre: "Si els Estats Units es neguen a protegir els seus aliats, es poden crear escletxes que poden fer que un tercer país decideixi atacar l'aliança". Tot i això, "no seria un procés immediat, sinó que s'observaria un augment de tensió", explica Leiva. Afegeix que Trump sumaria 'un factor d'inseguretat i inestabilitat'.