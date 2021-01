Es mantenen les eleccions a la presidència del FC Barcelona el 24 de gener

Després de consultar amb el Procicat i la Secretaria General de l’Esport, la Junta Electoral del FC Barcelona ha confirmat que les seus de les precandidatures electorals podran estar obertes entre avui i l’11 de gener i que es permetrà al personal adscrit a les precandidatures, formalment acreditats, la seva mobilitat per recollir les butlletes de suport amb el corresponent certificat d’autoresponsabilitat. Per tant, no s'allarga la data per recollir signatures i es manté el 24 de gener com a data per elegir el nou president del club barcelonista, malgrat les peticions d'alguns dels precandidats per variar aquestes dates.

En un comunicat fet públic avui, la Junta Electoral també s’ha reafirmat en el fet que en aquests moments no és possible la substitució de les butlletes físiques per les telemàtiques, ja que aquesta opció hauria d’haver estat publicada conjuntament amb l’anunci de la convocatòria de les eleccions. Quant al vot electrònic, no està implementat tècnicament, i a més no ho permet la normativa vigent en els supòsits d’eleccions, vot de censura i modificació d’Estatuts.