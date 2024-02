La Lliga, missió gairebé impossible

Aquest Barça no arrenca. La famosa reacció que buscava Xavi no existeix per enlloc. No va existir davant Osasuna ni a Mendizorroza contra l’Alabès. I per descomptat no es va veure a l’Olímpic de Montjuic davant el Granada. En 23 jornades, l'equip andalús havia marcat 23 gols. Davant el Barça, en va marcar tres. I un altre cop, Xavi Hernández es va queixar dels errors defensius.

Al primer gol del Granada, que es una diana magnífica de Ricard Sánchez, la falta de tensió defensiva és evident. Frenkie de Jong no defensa ningú, Cancelo també està erràtic i el Granada empata el duel. Pitjor encara es l’1-2. El Barça pressiona malament la sortida de pilota del Granada, hi ha un error de comunicació entre Cubarsí i Kounde i al final acaba marcant Pellistri. I el 2-3 es una altra badada defensiva terrible. Imperdonable. Ningú molesta Ignasi Miquel a la rematada i el central barceloní marca de cap. Tots aquests errors fan que, segons una dada dels companys d’Opta, el Barça hagi encaixat 23 gols en 11 partits aquest 2024, una xifra més alta que qualsevol altre equip de les 5 grans lligues d’Europa. Qui més a prop està és el Frosinone, que és el catorzè de la Serie A italiana.

Aquesta carnisseria de gols encaixats fa que el Barça es torni a allunyar de la lluita per la Lliga. 10 punts respecte al Reial Madrid i 5 punts respecte al Girona, que és segon. Ara per ara, assegurar la segona posició i, per tant, la plaça a la Supercopa de l'Aràbia Saudita, és l'objectiu més viable.