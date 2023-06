Suspesa la Transsegre a causa de la sequera

A causa de les experiència de les darreres edicions, per enguany s'havia previst una organització molt basada en la seguretat dels participants, amb mesures com polseres identificadores amb xip, controls de sortides i arribades, i mesures restrictives de consum d'alcohol a l'espai natural del riu. El motiu és la voluntat de reconduir la festa, que tradicionalment té lloc el primer cap de setmana de juliol, entenent-la com una activitat al medi natural, i evitar les conductes incíviques que s'havien observat en les darreres edicions i que podien posar en risc la seguretat dels participants.

La sequera ja va fer replantejar la possibilitat de fer baixar barques fa unes setmanes i finalment aquest dilluns s'ha pres la decisió. Es van mirar de buscar solucions alternatives, com sortir des d'altres punts del recorregut, però no es va trobar cap espai que complís les necessitats d'accés al riu. Diumenge però, es farà una 'Petita Transsegre' amb barques que baixaran pel tram urbà del Segre entre el pont de Sant Miquel i el Pont Nou. També es mantenen les actuacions de divendres i dissabte a la nit.