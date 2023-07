Les piscines municipals de Lleida allarguen l'obertura fins a les 21 hores per combatre les temperatures que poden superar els 41º

L’Ajuntament de Lleida amplia a partir d’aquest dimarts l’horari de les piscines municipals fins les 21.00 hores, enlloc de les 19.30 hores. Aquesta mesura, però, només s’aplicarà quan s’activi el Pla d'actuacions per prevenir els efectes d’una onada de calor sobre la salut de les persones, una situació que es dona aquest dimarts perquè es preveuen que les temperatures a la comarca del Segrià poden superar els 41,7 graus.

Una seixantena de refugis climàtics a Lleida

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha informat que, el 18 de juliol, entre les 8 i les 20 h, hi ha una probabilitat major del 30% de què les temperatures al Segrià superin els 41,7 graus.

Davant la reiterada activació del Pla d'actuacions per prevenir els efectes d’una onada de calor sobre la salut de les persones, la Paeria ha elaborat un Mapa de Refugis Climàtics que puguin servir d’aixopluc per a qualsevol persona que ho pugui necessitar.

El mapa, que es pot consultar online, ubica les 61 localitzacions d’espais interiors climatitzats o espais a l’exterior on es regula la temperatura. També es faciliten els horaris. Aquesta eina està pensada per a l’ús i consulta de la ciutadania que ho pugui necessitar i s’hi sumen, ara, les llars de jubilats municipals que també funcionaran com a refugis climàtics quan estigui activat el Pla d'actuacions per prevenir els efectes d’una onada de calor sobre la salut de les persones 2023 i en els seus horaris de funcionament.