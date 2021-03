Laura Borràs comença la ronda de consultes per proposar el candidat més viable a la investidura

Laura Borràs comença aquest dimarts la ronda de consultes. Ho farà primer amb el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández; seguit Carlos Carrizosa, de Ciutadans; i de Jéssica Albiach, dels Comuns. A la tarda es reunirà amb la número 1 dels anticapitalistes, Dolors Sabater; i el cap de llista de Vox, Ignacio Garriga. Serà dimecres quan es reunirà amb Junts, Esquerra i el PSC.

Dijous Laura Borràs ja s’haurà reunit amb tots els grups i proposarà el candidat més viable a la presidència de la Generalitat, que serà amb tota probabilitat Pere Aragonès. El vicepresident en funcions de president necessita els vots de la CUP –amb qui aquest diumenge van arribar a un preacord- i també de Junts. Amb els postconvergents, però, encara no s’ha segellat un acord. El motiu? El paper que han de tenir les dues formacions al Congrés, els tràmits amb la justícia, així com el Consell per la República.