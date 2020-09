El Tribunal Suprem revisa avui la condemna d'inhabilitació al president de la Generalitat

Aquest migdia el Tribunal Suprem revisarà en vista pública la condemna al president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig d’inhabilitació per desobediència en no retirar els símbols independentistes dels edificis públics en campanya electoral tot i el mandat de la Junta Electoral Central.

Un tribunal de cinc magistrats escoltarà els arguments de la defensa de Torra, qui en el seu recurs va al•legar que el volen apartar del càrrec de manera il•legal i il•legítima. En aquest sentit, apunta a una clara intencionalitat política i lamenta que se’l vol condemna només per posar una bandera.

Tot i estar a les portes d’una inhabilitació, Torra continua sense fer cap referència a quin serà el futur de Catalunya en cas que se l’inhabiliti i es nega a convocar eleccions, tot i la petició dels grups, inclosa ERC. Sense eleccions, Catalunya quedarà amb una presidència interina pels propers mesos.

Des de l’oposició consideren que la decisió de Torra i la continuïtat del govern és un error i exigeixen la convocatòria immediata d’eleccions a Catalunya.