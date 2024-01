Laporta: "El VAR està segrestat"

Les polèmiques del Reial Madrid - Almeria continuen portant cua. En declaracions a Mundo Deportivo, el president del Barça, Joan Laporta, ha afirmat que el VAR està "segrestat". "És una eina que ha d'ajudar als àrbitres, però s'està convertint, pel mal ús que se'n fa, en un problema", ha declarat Laporta.

"I ho dic i no m'agrada fer victimisme. Però el VAR no els està ajudant, està segrestat i maltractat a base de pressions que està efectuant el nostre rival (el Reial Madrid) de forma constant", continua Laporta. "Ja no és puntual, sino que fa temps que s'estan realitzant aquestes pressions i que estan donant els seus fruits. Perquè totes les decisions són favorables a aquest equip", ha finalitzat el president.