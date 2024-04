Laporta no descarta demanar la repetició del Clàssic

La derrota del Barça per 3-2 al Santiago Bernabéu davant el Reial Madrid portarà molta cua. Les reaccions de l'entrenador culer, Xavi Hernández, i d'un dels capitans de l'equip, Marc-André ter Stegen, qualificant de "vergonya" i "injustícia" el duel davant el conjunt blanc, van confirmar la indignació dels blaugranes.

Però avui el president del club, Joan Laporta, ha anat una passa més enllà. En un vídeo difòs a les xarxes socials, el màxim mandatari no descarta demanar la repetició del partit si es confirma que el gol fantasma de Lamine Yamal va entrar a la porteria de Lunin. "Vull transmetre la insatisfacció que produeix que, l'endemà d'un dels partits més importants del calendari mundial, el mal ús d'una eina com és el VAR ens estigui marcant l'agenda. Demanarem que ens facilitin totes les imatges i els àudios que va generar la jugada. En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, que és el que pensem, endegarem totes les accions oportunes per revertir la situació sense descartar les accions legals que calguin. Anirem més enllà i demanarem la repetició del partit, tal com ja es va fer en un matx d'àmbit europeu per un error del VAR", ha declarat Laporta.