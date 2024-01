Joao Félix, l'últim a caure lesionat

La infermeria del Barça continua plena a vessar. A més de la confirmació de l'operació d'Alejandro Balde, que s'estarà uns quatre mesos de baixa, el Barça ha comunicat la lesió d'una peça important per a Xavi Hernández. Es tracta de Joao Félix, que s'ha lesionat a l'entrenament previ del duel davant Osasuna a l'Estadi Olímpic de Montjuic. El portuguès pateix un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret.

Com és habitual, el club no ha especificat el temps de baixa, però Joao Félix s'estarà gairebé un mes de baixa i té complicat ser al Diego Armando Maradona per disputar el partit de vuitens de final de la Lliga de Campions davant el Nàpols el proper dimecres 21 de febrer.