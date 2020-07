El sí a la independència obté els seus pitjors resultats des de l'estiu de 2017

Segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, només un 42% dels catalans està a favor de la independència de Catalunya, mentre que un 50,5% es posiciona en contra. D'aquesta manera, el NO a la independència assoleix la seva quota més alta des de que el CEO pregunta per aquesta qüestió.

Pel que fa a unes futures eleccions catalanes, Junts per Catalunya i Esquerra empatarien tècnicament. Els republicans guanyarien els comicis amb entre 33 i 34 escons, només un més que la formació que lidera Carles Puigdemont. En tot cas, les dues forces que ara governen no aconseguirien arribar per poc a la majoria absoluta i necessitarien el suport d'alguna altra força parlamentària. El PSC pujaria fins a la tercera posició, amb 24 escons, per davant de Ciutadans que en perdria 17. Els comuns obtindrien entre 9 i 10, la CUP i el PP empatarien a entre 6 i 7 i VOX entraria per primera vegada al Parlament amb un mínim de 3 diputats.