El govern manté el pla de Nadal però endureix les restriccions en bars i restaurants

El vicepresident del govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha explicat que les noves restriccions no suposen un retorn "al tram zero" però sí "una passa enrere" en la desescalada que es fa "per salvar vides". Aragonès ha reconegut que "no tindrem el Nadal que ens agradaria" davant l'evolució negativa del coronavirus.

Reunions familiars i socials

Queden limitades a un màxim de sis persones, però el dia 24, 25 i 26 de desembre, Cap d'Any i la nit i el dia de Reis i Rei es podrà ampliar a un màxim de 10 persones, sempre Quan es corresponguin a dues bombolles de convivència. La recomanació, sempre que sigui possible, es mantenen aquesta bombolla de convivència.

Mobilitat

Catalunya continua tancada perimetralment però es permetran les sortides per a les visites familiars i gent propera. Dins el territori de Catalunya, queda restringida la mobilitat en l'àmbit de la comarca fins l'11 de gener durant tota la setmana, amb dues excepcions: desplaçament de la bombolla a una segona residència o un establiment hoteler o per a visites a familiars. A més, la comarca de l'Alt Urgell s'ha d'assimilar a Andorra com si es tractés d'una única comarca i es permetrà el desplaçament entre els dos territoris.

Toc de queda

Es manté el confinament nocturn, fins a les 22 h, amb les excepcions de Nadal i Cap d'Any, que començarà a l'una de la matinada. La nit de Reis el toc de queda es redueix una hora i començarà a les onze de la nit.

Restauració i hostaleria

A partir del dilluns, bars i restaurants podran oferir servei a l'establiment entre les 7:30 i les 9:30h, i de 13:00 a 15:30h. Es a dir, els serveis d'esmorzar i de dinar. Els establiments que facin menjars per emportar també podran oferir sopars per emportar i a domicili fins a les 23h. Les terrasses seguiran obertes a el 100% i a l'interior l'aforament serà del 30%.

Botigues i centres comercials

Tot queda igual, amb un aforament del 30%. Això sí, als centres comercials queden tancats tant els bars i restaurants com els gimnasos.

Esports

No hi ha cap canvi. Teatres, cinemes i altres centres culturals quedaran oberts amb un 50% de l'aforament.

Curs escolar

El curs escolar es tornarà el dia 11 de gener en comptes del dia 8, tal com estava previst inicialment. D'aquesta manera, el govern vol guanyar uns dies, amb el cap de setmana al mig, per detectar possibles contagis durant les vacances de Nadal.