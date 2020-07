El Govern esquiva la decisió judicial i aprovarà un decret llei per donar cobertura legal al confinament del Segrià

El govern català aprovarà aquesta tarda un decret llei per donar cobertura jurídica al confinament del Segrià i a totes les decisions que prengui en un futur per contenir el coronavirus. És la resposta de l’executiu a la decisió del jutge de Lleida de negar-se a ratificar les restriccions que ahir va anunciar la Generalitat.

En una compareixença extraordinària aquest matí des de Palau de la Generalitat, el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès han sortit per deixar ben clar que estan en contra de la resolució judicial. L’executiu català NO la desobeirà tot i que Torra ha demanat als ciutadans del Segrià que segueixin les indicacions del govern per la seva pròpia salut.

Aquesta tarda el govern català esquivarà la decisió judicial amb l’aprovació d’un decret llei amb el qual volen donar cobertura jurídica a les mesures del Segrià però també a qualsevol restricció que puguin aplicar en un futur. Preguntat per la possibilitat de demanar l’estat d’alarma, el vicepresident Aragonès ha dit que no ho veu necessari. Aragonès també ha sortit al pas de les crítiques que al Segrià han despertat les noves restriccions. El també coordinador nacional d’Esquerra ha demanat comprensió davant decisions que no agraden però que s’han de prendre per evitar que la propagació del coronavirus vagi a més.