Gairebé el 23% dels catalans ja ha votat, un 12% menys respecte el 2017

El conseller ha explicat aquesta davallada per diversos factors: la pròpia pandèmia, els resultats són similars als d'altres eleccions que s'han celebrat en plena crisi del coronavirus; el vot per correu que s'ha incrementat un 350%, i la votació per franges horaries, de 9h a 12 el govern havia establert que ho fessin preferentment les persones vulnerables. Les properes dades de participació es coneixeran a partir de les 18h.

[[H4:Votació per franges horàries]]

Una altra de les novetats del 14F és el sistema de votació per franges. Aquesta és la recomanació del Govern:

- De 9h a 12h del matí, les persones de risc.

- De 12h a 19h, el conjunt de la població.

- De 19h a 20h, les persones contagiades, en quarantena o les sospitoses d'haver estat en contacte amb un positiu.

En l'última franja, els membres de les meses hauran de portar l'equip de protecció individual (EPI).

Quan es coneixeran els resultats?

Solé ha reconegut que el recompte serà més lent que en ocasions anteriors, ja que s'han de garantir en tot moment les mesures de seguretat i el vot per correu s'ha disparat. En aquest sentit, el conseller ha admès que els resultats es coneixeran més tard del que és habitual.