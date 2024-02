Ferran Torres, un mes KO

Un altre lesionat al Barça. Si a l'entrenament previ al duel davant Osasuna va caure Joao Félix, que s'estarà entre tres i quatre setmanes de baixa, el Barça suma una nova baixa. És la de Ferran Torres. El '7' culer va notar una punxada i va haver de ser substituït gairebé a l'inici del duel enfront el conjunt navarrès. Fermín López, lluïnt el dorsal '16' del primer equip per primera vegada, va entrar en el seu lloc.

Segons ha comunicat el club, Ferran Torres pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. Com és habtiual en aquests casos, el Barça no ha especificat el temps de baixa, però el davanter valencià s'estarà un mes allunyat dels terrenys de joc. Per tant, Ferran es perdrà els duels davant l'Alabès, el Granada, el Celta, el Getafe i, sobretot, el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions a l'Estadi Diego Armando Maradona davant el Nàpols el dimecres 21 de febrer.