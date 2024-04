Esquerra reclama "tota la força" per no escollir entre el referèndum i el finançament singular

En una entrevista a la Brúixola, la portaveu d'Esquerra i número 1 per la demarcació de Tarragona, Raquel Sans, ha assegurat que posar les bases d'un referèndum d'independència i negociar un finançament singular són les dues propostes que posaran sobre la taula a l'hora de negociar el proper govern després del 12M: "ERC vol presidir la Genreralitat i treballarem perquè les propostes que hagin de subscriure la resta de forces polítiques en un acord de govern siguin aquestes". Per aquest motiu, Sans ha reclamat que Esquerra tingui "tota la força necessària per no escollir entre una cosa o l'altra".

Preguntada per una possible preferència entre el PSC o Junts com a possibles socis de govern, Sans ha assegurat que "pactarem d'acord amb les propostes polítiques". Des d'aquest punt de vista, la portaveu republicana s'ha preguntat quines són les propostes del PSC, "quines tenen més enllà de dir-nos que no?". Ha recordat que "el no sempre és la resposta inicial del PSOE" i que serà "l'aritmètica parlamentària la que els faci negociar". També ha reptat Salvador Illa a dir si està d'acord o no amb què Catalunya pugui gestionar i recaptar tots els impostos.

Sobre la candidatura de Carles Puigdemont, Raquel Sans ha apuntat: "Tornar per fer què?"Al seu parer, en l'àmbit nacional Junts s'ha sumat a la via negociadora oberta per Esquerra i no té cap proposta en l'àmbit social, més enllà de rebaixat l'impost de successions per als més rics.

Pel que fa a la proposta d'Esquerra per modificar a l'alça la fiscalitat sobre el joc, Sans ha assegurat que és una "proposta coherent i de sentit comú" tenint en compte que als ciutadans no els han abaixat els impostos i han patit l'augment dels preus i la inflació. En aquest sentit, ha recordat que al 2014 el seu partit ja va votar en contra d'abaixar els impostos del 55% al 10%. Una proposta que, ha recordat, va comptar amb el suport de PSC i Junts.