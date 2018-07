La CUP decide rechazar la última propuesta de Mas para su investidura

La CUP se inclina por rechazar la última propuesta del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, para intentar convencer a los diez diputados de la izquierda independentista y anticapitalista para que mañana presten su apoyo a su investidura.

Esta tarde, tres diputados de la CUP, Antonio Baños, Anna Gabriel y Benet Salellas, se han reunido en el Palau de la Generalitat con Mas y otras caras visibles de Junts pel Sí (JxS), que les han planteado una última oferta antes de la segunda votación de investidura de mañana en el Parlament.

Para intentar revertir el "no" de la CUP en la primera votación de ayer, Mas ha puesto sobre la mesa un esquema de Govern "coral", presidido por él mismo, pero cediendo peso a tres vicepresidentes, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Neus Munté, según han explicado fuentes de JxS. Pese a todo, la reunión "no ha ido bien", han reconocido fuentes conocedoras de las conversaciones, por lo que no se ha saldado con un acuerdo cerrado.

Según fuentes de JxS , será "difícil" que mañana la CUP cambie el "no" del martes por al menos dos votos a favor y ocho abstenciones, que bastarían para investir a Mas presidente con mayoría simple. Fuentes de la CUP han indicado que esta noche acabarán de confirmar su decisión al respecto, tras recibir la última oferta de Mas