El Consorci i Onda Cero premiem la tasca de 'Mujeres de Burkina' i l'Associació Aspace

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’emissora Onda Cero Catalunya han atorgat aquest migdia els primers Premis Ciutat Solidària, que reconeixen la tasca social de les ONG i les entitats que treballen en els àmbits de la solidaritat.

L’entitat guanyadora del premi ha estat l’ONG ‘Mujeres Burkina’ que ha rebut un premi en metàl·lic de 5.000 euros, mentre que l’Associació Aspace ha rebut l’accèssit del premi, en reconeixement al treball que, respectivament, duen a terme al país africà i en favor dels nens afectats per paràlisi cerebral. Les dues entitats han rebut una litografia d’autor i una campanya de comunicació específica per donar a conèixer les seves activitats a traves d’Onda Cero.

L'ONG ‘Mujeres Burkina’ ajuda les dones de Burkina Faso que viuen en precarietat per situacions de viduïtat, abandonament o malalties. L'entitat duu a terme diversos projectes de cooperació al país orientats a la promoció dels drets humans, programes d'escolarització i alfabetització, de nutrició infantil, promoció econòmica, finançament de microcrèdits o la construcció d'instal·lacions esportives.

Per la seva banda, l’Associació Aspace, gestiona una escola d'educació especial, un centre ocupacional i serveis d'atenció ambulatòria, d'inserció social i laboral, d'atenció domiciliària, entre d'altres. L’associació va ser creada el 1959 per un grup de pares de nens afectats per la paràlisi cerebral, amb la finalitat de promoure activitats dedicades a la investigació, diagnòstic, tractament, rehabilitació, educació, promoció i ajuda a les persones amb paràlisi cerebral o alguna malaltia neurològica.

Els guanyadors han estat escollits entre les més de 50 entitats que han participat a l'espai setmanal 'Ciutat Solidària' del programa 'La Ciutat' d'Onda Cero. L’espai dóna a conèixer la labor que efectuen les entitats socials i ONG’s, i fa difusió de la seva tasca envers els col·lectius més necessitats, del tercer sector social o de comunitats del tercer món. El premi vol contribuir a donar visibilitat al treball d’aquestes entitats amb la concessió de dos guardons.

L’acte de concessió de premis s’ha fet a l’ Hotel España de Barcelona en el decurs d’un acte que ha comptat amb la presència del director d’Onda Cero Catalunya, Francesc Robert i Agell, del delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, del director general de Onda Cero, Ramon Osorio, i de la delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, entre altres personalitats que lliuraran les distincions.