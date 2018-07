CiU i PP ultimen un pacte de govern a Tarragona

A pocs dies per la constitució de gairebé tots els ajuntaments catalans encara no s'ha resolt el misteri de quin serà el proper govern a Tarragona ni tampoc qui serà el proper alcalde o alcaldessa.

Convergència i Unió finalment sembla que podria establir un pacte de govern amb el Partit Popular. Tot i això, fonts de CiU han explicat a Onda Cero que encara no hi ha res fet i que tot podria passar. Però falten molt poques hores per posar una decisió sobre la taula. De moment, el candidat del PP a l'alcaldia de Tarragona, Alejandro Fernández, ha explicat a l'informatiu NOTÍCIES VESPRE d'Onda Cero Catalunya que l'acord amb la federació nacionalista està gairebé fet des de dissabte passat. Només falta tancar alguns serrells, alguns aspectes.

L'actual alcalde, encara en funcions, Josep Fèlix Ballesteros, també ha passat pels micròfons d'Onda Cero Tarragona per explicar que ara per ara no hi ha res fet i que encara estan totes les portes obertes. De fet, Ballesteros també contempla un govern en minoria del PSC.