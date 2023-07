El Madrid no va igualar l’oferta feta per l’equip català per Willy Hernángomez i aquest ja és oficiament nou jugador del Barça. Willy signarà amb el Barça per tres temporadas, fins al juny del 2026. En el cas del Joventut, sí va igualar l’oferta que el València Basket havia fet pel seu jugador Kyle Gay, i per tant, el jugador continua formant part de la disciplina de l’equip verd-i-negre.