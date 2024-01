Raphinha, altre cop lesionat

Les lesions al Barça no s'aturen. L'últim a patir-ne una és Raphinha, que va haver de ser substituït a la semifinal de la Supercopa davant l'Osasuna per problemes musculars. En el seu lloc va entrar el jove del planter Lamine Yamal.

Segons el comunicat emès pel club, l'extrem brasiler pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Com és habitual en aquests casos, el Barça no ha informat del temps de baixa, però l'internacional amb el Brasil s'estarà, com a mínim, un mes de baixa.

Al mes d'octubre, Raphinha ja va patir una lesió muscular al bíceps femoral, però en aquell cas de la cama esquerra.