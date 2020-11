Messi: "Estic cansat de ser el centre dels problemes al club"

Leo Messi no va tenir una tornada a Barcelona massa agradable. L'argentí tornava del seu país, on ha participat amb la seva selecció, i després d'un vol de 15 hores va haver d'esperar una més per una inspecció del Control de Duanes. Com és habitual, al seu pas pel vestíbul de l'aeroport, el jugador era rebut per molts mitjans, que no acostumen a tenir cap resposta del jugador.

Ahir va ser diferent. Quan era a pocs metres del cotxe que l'havia anat a recollir per portar-lo a casa, Messi era preguntat per les declaracions, fa uns dies, de l'ex representant d'Antoine Griezmann, Erik Olats, que assegurava que el francès viu "en un règim del terror" on Messi mana i, segons ell, tampoc vol compartir equip amb Griezmann. Moment en què l'argentí va respondre estar "fart de ser el centre dels problemes al club. A més després de 15 hores de vol em trobo amb una inspecció d'Hisenda" (la inspecció era de Duanes).

Unes declaracions que van fer molt soroll per les circumstàncies en les que es van donar ja que, com diem, no acostuma a parlar a l'aeroport i encara menys en qüestions extraesportives. Ahir, però, i potser amb l'acumulació de molta tensió i cansament entre el vol i la inspecció, Messi esclatava i tornava a fer evident que no passa el millor moment a can Barça a nivell personal.

Des del 2-8 a Lisboa la relació Messi - Barça s'ha anat deteriorant, primer amb el burofax que va acabar en la decisió de quedar-se a contracor (després que l'anterior directiva li promtés que podria marxar on volgués), després per les formes de l'anterior directiva en la sortida de Suarez, i per últim amb contínues declaracions de l'entorn de Griezmann criticant el capità blaugrana.