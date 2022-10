La menopausa, millor sense símptomes

La menopausa és un procés natural pel qual passen totes les dones i que suposa una reducció dels estrògens, les hormones femenines, i per tant, una caiguda dels sistemes biològics. Això comporta una disminució de l’energia cerebral, més cansament, menys memòria, osteoporosi o artrosis. Un 20% de les dones no presenten símptomes, però l’altre 80% poden patir ansietat, sufocacions, sequedat vaginal, insomni, irritabilitat o molts d’altres efectes que impedeixen gaudir com cal aquesta etapa.

Un bon assessorament és basic

La creença popular és que la menopausa és una època dolenta per a la dona, però pot no ser-ho si sabem com. Una bona alimentació, exercici físic, reduir l’estrès o tenir una bona microbiota als budells pot ajudar a arribar a aquesta etapa millor preparada. Tot plegat és possible amb un bon assessorament com el que ofereix Algèmica, el laboratori farmacèutic de suplements alimentaris que va néixer des de la farmàcia comunitària per incentivar la prevenció i millorar la qualitat de vida dels pacients.

Prepara't per la menopausa i minimitza els símptomes

La menopausa indica l’inici de l’envelliment i de l’aparició de patologies com l’ictus, l’infart o l’Alzheimer. Per aquest motiu és important un bon assessorament i avançar-se als símptomes amb productes com MP50 Age Woman+ d’Algèmica.

Aquest producte està pensat per ajudar a les dones a partir dels 40 anys per tal que puguin afrontar la possible simptomatologia que hi ha al darrera de la baixada d’estrògens pròpia de la menopausa. És un suplement que actua a nivell del metabolisme, cardioprotector i amb una acció antiaging potent. Tot plegat dirigit a l’arrel del problema i no a la simptomatologia.

La menopausa pot ser una etapa meravellosa en la vida de la dona, plena de saviesa, activitat i salut sempre que siguem conscients de la importància de prevenir els possibles efectes. Gaudeix de la menopausa sense símptomes i amb plenitud gràcies a Algèmica.