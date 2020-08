El govern no vol un estat d'alarma per a Catalunya

El vicepresident Pere Aragonès acusa Pedro Sánchez de defugir la feina que li toca

El President Pedro Sánchez ha posat sobre la taula la possibilitat d'aplicar estats d'alarma per territoris si així ho demanava el President o Presidenta de la Comunitat Autònoma en qüestió. Ara per ara, però, el govern català no té intenció de demanar-ho.