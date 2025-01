Els advocats de Barcelona, Madrid i Màlaga proposen que els jutges de guàrdia expulsin els okupes en 48 hores

Els col·legis de l’advocacia deBarcelona, Madrid i Màlaga han presentat una proposta conjunta per legislar contra les ocupacions il·legals. L’objectiu és que els jutges de guàrdia puguin expulsar els okupes en un termini d’entre 24 i 48 hores, sempre que es tracti, però, d’ocupacions delinqüencials. És a dir, aquí no entren els impagaments de lloguer o d’hipoteca, sinó que es tracta d’usurpacions d’habitatges sense que mai hagi existit un contracte amb la propietat.

Els advocats de les tres ciutats proposen modificar la Llei d’Enjudiciament Criminal per tal d’agilitzar els desallotjaments en aquests casos. El degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, ha explicat quin procediment hauran de seguir els afectats: "Acudir a la comissaria, en el cas de Catalunya, als Mossos d'Esquadra, presentar una denúncia, que els agents duguin a terme les diligències policials oportunes i les traslladin al jutge de guàrdia perquè adopti immediatament aquesta mesura cautelar. Tan fàcil com això, que és com funciona a molts països d'Europa.

Què passa amb les famílies vulnerables?

Per poder-ho fer, cal derogar l’al·legació de vulnerabilitat. Tot i això, els advocats asseguren que per a ells també és prioritari protegir les famílies vulnerables, però remarquen que això és responsabilitat de les administracions, i no dels propietaris. A més, argumenten que la propietat privada s’ha de defensar tant si es tracta d'una persona física com jurídica i tingui un o quaranta habitatges.