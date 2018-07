'Barcelona a debat': Especial #BCN13J d'Onda Cero des del Palau de la Virreina

Onda Cero Catalunya farà el proper dimarts 13 de juny un programa especial coincidint amb l'equador del mandat d'Ada Colau. L'emissora reunirà als portaveus i representants dels set grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona per fer balanç de la gestió dels dos primers anys del govern local. El programa es farà amb públic al Palau de la Virreina i serà presentat per Albert Lesan que donarà la veu als oients perquè puguin traslladar als polítics la seva opinió sobre la ciutat.

El programa 'Barcelona a debat' es farà de 12.30h a 14h des del Palau de la Virreina (Les Rambles 99) amb l'assistència de públic i la participació dels líders i portaveus dels set grups municipals de l'Ajuntament: BEC, PDeCat, C's, ERC, PSC, PP i CUP. Així, el programa oferirà un debat entre els representants del govern i de l'oposició per fer balanç i contraposar els reptes de futur més importants per la Barcelona dels propers anys. Algunes de les qüestions que es discutiran seran: la gestió del turisme, el projecte de la 'superilla', la connexió del tramvia per la Diagonal, les obres del nus de les Glòries, la mobilitat i l'habitatge. 'Barcelona a debat' començarà a les 12.30h donant la paraula als oients perquè puguin traslladar les seves opinions sobre la ciutat als polítics municipals que participaran a l'espai. El programa serà conduït pel presentador de La Ciutat Albert Lesan que cada setmana pren el pols a l'actualitat de Barcelona a la tertúlia dels dijous que reuneix als representants dels diferents partits municipals. En aquesta ocasió especial, amb motiu del segon aniversari del 13-J, hi participaran en nom dels diferents grups municipals:

Laia Ortiz, segona tinent d'alcaldia i portaveu de Barcelona En Comú

Joaquim Forn, portaveu municipal del Grup Demòcrata

Marilén Barceló, portaveu municipal de Ciutadans

Jordi Coronas, portaveu municipal d'ERC

Carmen Andrés, portaveu municipal del PSC

Àngels Esteller, portaveu municipal del PPc

María José Lecha, presidenta del grup CUP-Capgirem Barcelona

Com es habitual a les tertúlies de La Ciutat, el debat #BCN13J arrencarà amb la secció 'Aplaudiments i xiulets' on cada polític podrà criticar o elogiar qualsevol actuació, iniciativa o fet recent relacionat amb Barcelona o amb la gestió del govern de l'alcaldessa Ada Colau. El programa també es podrà seguir a través del web d'Onda Cero Catalunya, així com a les xarxes socials, amb comentaris i fotografies. A twitter es podrà seguir amb l'etiqueta #BCN13J i través dels comptes @Laciutat i @OndaCero_cat. Si voleu assistir de públic us hi podeu apuntar trucant al telèfon 93 343 54 20 o al correu: barcelona@ondacero.es.