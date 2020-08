EL PROGRAMA D'ESPORTS D'ONDA CERO CATALUNYA

Al programa d' avui, amb l' Àlex López Vendrell i el Javier Alfaro, analitzem el fitxatge de Vicente Moreno com a nou entrenador del RCDE per les properes tres temporades; debatim si Setién hauria d' alinear Griezmann o Ansu Fati a la davantera del FCB davant el Nàpols dissabte i ens fem ressó de l' anunci de retirada de l' ex porter del RM i de la Selecció Espanyola, Iker Casillas.