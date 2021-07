El sindicat CSIF qüestiona la seguretat de les presons

En una entrevista al Notícies Migdia d'Onda Cero, el portaveu del CSIF a l’àmbit de les presons, Alberto Gómez, atribueix aquests episodis a un “problema “endèmic” com és la falta de personal. En aquest sentit, ha recordat que hi ha 800 treballadors interins i que a l’octubre sortirà la primera oposició en 12 anys. Però aquest no és l’única trava. Gómez també ha criticat l’envelliment progressiu de la plantilla, la manca d’una jubilació digne pels funcionaris penitenciaris o la manca d’inversions en infraestructures, amb presons que s’han quedat antigues, com la de Brians 1 o la de Ponent.

Autoritat limitada

El portaveu del sindicat CSIF ha afegit un altre inconvenient: “Des de la darrera legislatura l’autoritat dels funcionaris està més limitada i fiscalitzada per un criteri polític, s’ha apartat també a persones expertes en vigilància per professionals amb altres perfils i s’ha menyspreat l’aspecte regimental”. A més, Gómez també creu que ha fet molt mal a la tasca de vigilància “la pressió exercida per coordinadores pro drets humans”.

Més canvis a la direcció de presons

Després de la dimissió del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, responsable de presons des de 2015, Gómez creu que calen més canvis: “El senyor Calderó era el màxim responsable però creiem que no és l’únic que hauria de cedir el seu espai a una altra persona”.