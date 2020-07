LES NOTÍCIES DE CATALUNYA A ONDA CERO

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere Fàbregas, ha explicat que aquests ens han gestionat prop de 270 mil altes hospitalàries durant el 2018, l’últim any del que es tenen dades. Fàbregas reconeix que les fundacions han patit com la resta de centres hospitalaris de Catalunya per la covid19 i que continuen fent una aportació molt important al país, “algunes amb un arrelament al territori des de fa 500 anys”.