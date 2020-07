Les entitats que defensen els drets dels migrants consideren inviable que els CIEs puguin acollir interns i complir els protocols contra la covid19

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, l’advocat de Migra Studium, Josetxo Ordóñez, ha assegurat que “totes les mesures que serien necessàries per complir el mínim estàndard de prevenció i profilaxi sanitària farien insostenible econòmicament, per una qüestió estructural i logística, la pròpia obertura dels centres d’internament”.

Migra Studium és una de les entitats que ha participat en la redacció de l’informe CIE (Centre d’internament d’Estrangers) 2019, coordinat pel Servei Jesuïta a Migrants. Actualment, aquests centres han quedat buits, ja que com a conseqüència de la pandèmia les fronteres van quedar tancades i es van aturar les expulsions dels immigrants irregulars. Està previst que al llarg del mes de juliol els CIEs tornin a acollir intenrs tot i que l’advocat de Migra Studium, Josetxo Ordóñez, no creu que estiguin preparats per complir totes les mesures de seguretat per evitar els contagis. “Com es pot fer això en un centre de privació de llibertat, amb cel·les amb 6 persones, amb un gran menjador, un espai únic de lleure que és el pati i on conviuen els funcionaris amb els interns”.

Les entitats que ajuden aquests interns fa un molts anys que reclamen el tancament dels CIEs ja que suposen, al seu parer, una clara vulneració de drets. “Només a Barcelona, al 2019, el Ministeri de l’Interior ens ha reconegut que van ser interns 9 menors, nosaltres hem comptabilitzat fins a 33”, apunta Ordóñez, per a qui el fet que no es pugui garantir el compliment estricte de la llei en una cosa tan senzilla com aquesta “és un escàndol”.