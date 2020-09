Identificada la proteïna clau en la metàstasi del càncer de mama

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, un dels investigadors del Vall d’Hebron Institut de Recerca, el doctor Santiago Ramon y Cajal, ha explicat que han aconseguit neutralitzar la proteïna integrina B3, que facilita “la comunicació” entre les cèl·lules tumorals i que, per tant, ajuda a que el càncer de mama s’estengui a altres òrgans. Ramon i Cajal espera que l’any 2021 ja es pugui aplicar l’inhibidor als primers pacients.

L’avenç és important perquè permetria convertir aquesta proteïna en una diana terapèutica per evitar la formació de metàstasis. I és que el 90% de les morts produïdes pel càncer de mama són a causa de la metàstasi en altres òrgans, com el pulmó.

L’investigador del Vall d’Hebron reconeix que, de moment, només s’han fet proves amb ratolins però creu que es podria assolir la part clínica l’any 2021. Ara mateix s’està treballant en aquests fàrmacs que s’haurien de subministrar conjuntament amb altres tractaments dirigits al tumor primari.

A més, Ramon y Cajal ha apuntat que aquesta troballa es podria aplicar a altres tipus de tumors: “Un mecanisme semblant pot funcionar amb altres tipus de càncer, com el de colon o el de pulmó, si no és amb aquesta proteïna amb un membre de la família que hi ha en altres cèl·lules.