El govern posa cartells i comunica formalment als alumnes que poden tenir les proves en els 3 idiomes oficials

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, la coordinadora de les PAAU a Catalunya, Pilar Gómez, ha explicat que a tots els centres on s’han fet les proves “s’han posat cartells” per especificar que els alumnes tenen dret a que els enunciats de les proves estiguin en castellà, català i aranès i també se li ha fet saber “a cada estudiant, en el moment d’entregar-li la documentació”. Gómez ha assegurat que “és un reforç de la comunicació” davant les ordres del TSJC tot i que ha deixat clar que, al seu parer, aquest dret sempre ha quedat garantit.

Què passa amb els alumnes covid?

La coordinadora de les PAAU no té encara dades sobre els alumnes que no han pogut fer la selectivitat, ja sigui perquè han donat positiu per coronavirus, en són contacte estret o per qualsevol altre motiu. En tot cas, es manté la dinàmica habitual i un tribunal especial estudiarà les justificacions de cada alumne per tal que, si és el cas, puguin fer els exàmens un altre dia. En el cas dels alumnes covid, Gómez ha apuntat que “s’hauran d’ajustar els calendaris en funció de cada cas i sempre garantint que no perdran el proper curs per aquest motiu”.