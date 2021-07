ERC avisa que un recurs al fons del Govern per cobrir les fiances del Tribunal de Comptes “no ajudaria” al diàleg

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Marta Vilalta ha defensat que el govern català “ha fet el que tocava i s’ha fet bé i de forma legal i legítima” amb aquest fons de 10 milions d’euros per cobrir les fiances que han de pagar una trentena d’ex alts càrrecs de la Generalitat, com Oriol Junqueras o Carles Puigdemont.

Resposta

Sobre la taula de diàleg oberta entre la Generalitat i el govern espanyol per abordar el conflicte sobiranista, Vilalta ha reconegut que “serà una negociació difícil i complicada” però ha instat Pedro Sánchez a anar més enllà d’”una negativa” a l’autodeterminació i l’amnistia”. La dirigent d’ERC li ha exigit “que argumenti per què, que digui de quina manera es pot construir un camí per poder arribar a votar sobre el nostre futur o quines majories necessitem”.

Junqueras, a la taula?

Sobre la possible presència d’Oriol Junqueras a la taula de diàleg, la portaveu republicana ha admès que no és un tema tancat: “Ja ho veurem, la delegació està per definit; està clar que la taula és entre governs i el Govern pot decidir qui el representa”.