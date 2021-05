Els farmacèutics celebren poder dispensar tests ràpids però reclamen més protagonisme en la lluita contra la covid

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya", el vocal d’oficina de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Guillermo Bagaría, ha explicat que “estan contents amb la mesura” però “amb sensació agredolça de que poden fer més i aportar més valor a la societat en un moment complicat

com l’actual”.

En aquest sentit, Bagaría ha explicat que s’està treballant en una aplicació per tal que els usuaris, de forma voluntària, aportin els resultats i així treballar més eficaçment per detectar possibles brots. “Dispensar a l’usuari estar bé però creiem que podríem tenir un paper en la realització d’aquestes proves i el registre d’aquests resultats perquè són dades que ens permeten prendre decisions per a la salut pública”, ha apuntat aquest membre del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Test amb garanties

Guillermo Bagaría ha explicat que el test “és de fàcil ús” i l’usuari, que no necessita cap recepta mèdica, rebrà “l’acompanyament professional que sempre oferim des de les farmàcies”. Això sí, com que els resultats no s’han de notificar a les farmàcies, Bagaría ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans per actuar com cal davant un cas positiu. De moment, es desconeix quin serà el cost d’aquest test.