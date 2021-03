Els experts avalen que la fàbrica de bateries s’ubiqui a les instal·lacions de SEAT

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Albert Artés ha explicat que “li consta que SEAT té espai de sobres” per albergar la fàbrica a les seves instal·lacions de Martorell. El que és important, segons aquest expert, és que es tinguin en compte els costos logístics d’allunyar-la de Martorell i no prevalguin “decisions que es prenen per interessos polítics”.

Anem tard amb l’electrificació

Una altra de les condicions que ha posat SEAT per fabricar un cotxe elèctric a Catalunya és l’aposta per l’electrificació. Artés ha reconegut que a Espanya “anem molt tard” en aquest àmbit i, en tot cas, creu que s’hauria de treballar també en la línia d’optimitzar les bateries. “Hi ha una segona vida per aquestes bateries, ja que poden formar part, per exemple, d’un parc eòlic o, en l’àmbit domèstic, de plaques solars”, ha apuntat aquest expert en mobilitat elèctrica.

Cal un canvi cultural

El següent pas és el reciclatge, segons Artès, “si volem pensar en criteris sostenibles, no pot ser tot produir”. En aquest sentit, ha criticat que “s’ha fet molt poc des de l’admnistració” per impulsar aquest canvi cultural i avançar en la transició energètica.