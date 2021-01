Els experts adverteixen que no hi ha cap relació entre els mítings i l’aixecament del confinament municipal

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Arbós ha destacat que “el dret de participació política té com a nucli la possibilitat de participar en unes eleccions, de ser escollit, de votar però no específicament el dret de participar en mítings polítics”.

En aquest sentit, Arbós no creu que tingui recorregut jurídic el fet que una persona denunciï que s’està vulnerant el seu dret de participació política si no li permeten acudir a un acte polític.

Polèmica amb les meses

El catedràtic de dret constitucional de la UB també dubta sobre si les persones escollides per a forma part de les meses electorals poden al·legar risc per a la seva salut per no participar-hi. Segons Arbós, amb les mesures adoptades pel govern, que inclouen equips de protecció individual, “el seu risc potencial serà exactament igual de limitat que els sanitaris que també tenen dret a la salut”.

Aquest expert entén “la preocupació” de les persones que ha estat escollides per a les meses però ha recordat que és “una obligació” amb “sancions severes” si no s’atén.