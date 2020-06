Els comuns votaran sí al suplicatori de Borràs davant la presumpció de corrupció

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha confirmat a Onda Cero Catalunya que la seva formació votarà a favor del suplicatori per tal que el Suprem investigui la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs per les suposades irregularitats detectades en la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Segons Mena, ho faran per dos motius: “Perquè Borràs ha de ser la primera interessada en esborrar l’ombra de la sospita i perquè hem de donar un missatge clar a la ciutadania davant un presumpte cas de corrupció. No s’entendria cap altre vot”. Sobre la picabaralla dialèctica entre Jaume Asens i el president Quim Torra amb la taula de diàleg com a rerefons, Mena opina que Junts per Catalunya i Torra treballen més en contra de la taula que no pas amb esperit constructiu i ha lamentat que es pugui perdre “una oportunitat històrica”. Mena també s’ha referit al calendari electoral i només ha demanat que, un cop se superi la crisi sanitària, el cap de l’executiu català compleixi amb el seu compromís de posar data a les eleccions.